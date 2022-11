Coupe du Monde de Football : Les aigles de Carthage quittent la compétition la tête haute en battant le tenant la France

La sélection tunisienne de football est finalement parvenu à réaliser un succès en cette édition 2022 de la coupe du monde organisée au Qatar en battant, le tenant, la France (1-0), avant de devoir quitter, la tête haute, la compétition.

Avant cette troisième et dernière journée de la phase de poules, un seul ticket restait à délivrer dans ce groupe D pour les huitièmes de finale où la France est déjà qualifiée.

Ce mercredi 30 novembre, l’Australie et le Danemark s’affrontaient, également, avec pour objectif la qualification.

Du côté de l’Education City Stadium, les tunisiens donnaient la réplique aux bleus de France, champions du monde en titre.

D’emblée les tunisiens sont allé presser très haut les français. Ils s’étaient montré les plus dangereux en allant d’entrée de jeu à l’assaut des cages de Steve Mandanda.

Un premier but intervenait très vite pour les coéquipiers de Wahbi Khazri à la 8e par le biais de Nader Ghandri qui voyait finalement son but refusé pour une position de hors-jeu.

Au bout de 20 minutes de jeu, la donne avait changé. Les bleus se mettaient à leur tour à presser les tunisiens dans leur propre moitié du terrain.

Les tunisiens insistaient, quant à eux, sur les côtés, notamment que les deux latéraux de l’équipe de France, Axel Disasi et Eduardo Camavinga, ne sont pas des spécialistes du poste.

La première vraie occasion française intervenaient à la 25e par l’intermédiaire de Kingsley Coman qui était au finish d’une action amorcée par Contre bien mené de la part des Bleus. Fofana glisse parfaitement pour Coman dans la surface, mais le Bavarois manque son contrôle et ne parvient pas à cadrer sa tentative.

Il s’en suivait une nouvelle phase en faveur des tunisiens et une dangereuse action à la 29e qui s’achevait par un centre de Wahbi Khazri mais la tête de Ben Slimane est facilement interceptée par Mandanda.

Le dernier moment fort de la première mi-temps: à la 42e Tout part d’une perte de balle de Coman dans le rond central. Le jeu se poursuit et Khazri est servi à la limite du hors-jeu, côté droit. Le Montpelliérain centre fort à ras de terre. Disasi écarte le danger au deuxième poteau, mais l’arbitre sifflait un hors-jeu.

Monopolisant le ballon au début du premier acte, les tunisiens avaient fini par lâcher du leste à leur adversaire qui parvenait à inverser la tendance. A la pause, la possession était en faveur des coéquipiers de Varane, avec 57% contre 43% pour les Tunisiens.

On comptera, par ailleurs, cinq frappes seulement dans cette première période : 3 pour la Tunisie et 2 pour la France. Deux tirs seulement ont été cadrés. Ils sont à mettre à l’actif de la Tunisie.

A la reprise, on reprenait les mêmes et le débat reprenait de plus belles entre les deux formations.

Le but de la délivrance pour la Tunisie intervenait à la 58e; Au départ de l’action, Fofana perd le ballon et réclame une faute. L’arbitre fait signe de jouer. Wahbi Khazri percute plein axe, élimine Varane avant de glisser le ballon du bout du pied. Mandanda est battu.

Le sélectionneur français, Didier Deschamps lançait alors sa meilleure carte à la 63e, en faisant entrer Kylian Mbappé à la place de Coman avant de remplacer Veretout par Rabiot et Varane par Saliba.

De son côté, le coach tunisien avait lancé le buteur Khazri par Issam Jebali.

Dans la foulée (72e), Fofana cédait sa place à Antoine Griezmann du côté des bleus et Mohamed Ali Ben Romdhane à Ghaylène Chaalali du côté des aigles de Carthage.

A la 78e, Dembelé remplaçait Gendouzi dans une dernière optique pour le sélectionneur français de confronter l’attaque et espérer revenir au score.

Chez les tunisiens, Kadri remplaçait Ben Slimane par Ali Abdi pour tenter de minimiser la dangerosité des français.

On s’approchait des dix derrières minutes et les français se montraient plus que jamais menaçants et percutants.

La star parisienne, Mbappé était même tout proche d’égaliser à la 88e sur un coup de génie, mais sa frappe est détournée par Aymen Dahmane en corner.

Les manœuvres françaises se succédaient et se multipliaient face à des tunisiens résignaient à défendre pendant de longues minutes dont les huit comptabilisées par l’arbitre néo-zélandais de temps additionnels.

Cette dernière phase difficile ne pouvait passer sans conséquences pour les aigles devant des bleus déchainés. à la 90+8 Griezmann marquait le but de l’égalisation, mais le but est refusé pour une faute sur Talbi.

La Tunisie, malgré la victoire se voit éliminée compte tenu de la défaite du Danemark devant l’Australie (0-1) et ne parvient toujours pas à conjurer le sort endurant une 6e élimination d’affilée dès le premier tour d’une phase finale de coupe du monde.