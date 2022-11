Coupe du Monde de Football : Angleterre/ Sénégal et Etats-Unis/Pays-bas en huitièmes de finale

L’Angleterre sera opposée au Sénégal en huitièmes de finale du Mondial-2022, qui promettent également une belle affiche entre les Etats-Unis et les Pays-bas, à l’issue de la troisième journée des groupes A et B, jouée mardi.

L’Angleterre et les Etats-Unis se sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial-2022, en battant respectivement le pays de Galles (3-0) et l’Iran (1-0), tous deux éliminés, pour le compte du groupe B.

Les Anglais terminent en tête du groupe, avec sept points, après deux victoires, contre les Iraniens et les Gallois, et un match nul, contre les Américains. Les Etats-Unis, eux, comptent cinq points, et sont également invaincus, avec une victoire et deux matches nuls, contre les Anglais et les Gallois.

Vingt ans après, le Sénégal retrouve, de son côté, les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à sa victoire sur l’Equateur (2-1), dans le cadre du groupe A.

Les champions d’Afrique se sont imposés grâce à Ismaïla Sarr sur penalty (44e) et Kalidou Koulibaly (70e) alors que Moises Caicedo avait brièvement égalisé (67e).

Les Equatoriens n’égaleront pas cette année la performance de 2006, où ils avaient atteint les 1/8 de finale à leur première participation.