Tunisie : Vents et violents et fortes tempêtes de sable à Tataouine

Des vents violents et des fortes tempêtes de sable balayent depuis dimanche matin l’ensemble du gouvernorat de Tataouine réduisant très fortement la visibilité et ralentissant le trafic dans les différents villes et localités de la région.

Sur sa page facebook, la direction régionale de la Protection civile à Tataouine a émis un bulletin d’alerte à cet effet. Elle invite les usagers de la route à faire preuve d’une grande vigilance notamment en raison des vents forts qui peuvent provoquer des accidents (chute d’arbres, poteaux électriques…) et causer des dégâts majeurs.

Le chef du district de la Société d’électricité et de gaz a indiqué qu’aucune coupure d’électricité n’a été enregistrée. Et d’ajouter que les équipes techniques d’intervention de la STEG sont mobilisées et interviendront immédiatement en cas de nécessité.