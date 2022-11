Silana : Lancement de la campagne de “16 jours d’activisme” pour la lutte contre la violence faites aux femmes

La campagne de “16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et des filles” a démarré, vendredi 25 novembre 2022 dans le gouvernorat de Siliana à l’instar des différents gouvernorats du pays et se poursuit jusqu’au 10 décembre prochain, jour de la célébration de la Journée internationale des droits de l’Homme.

A cette occasion, plusieurs activités sont organisées durant toute la durée de l’événement en faveur des droits des femmes et des filles par les services du commissariat régional de la femme, du commissariat régional de la jeunesse et de la coordination régionale de lutte contre la violence faite aux femmes et ceci en collaboration avec la société civile.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la déléguée régionale de la femme de la famille de l’enfance et des seniors, à Siliana, Aida Ben Nasr a fait savoir que des colloques et des journées de sensibilisation seront organisées dans les différentes délégations du gouvernorat autour de la présentation de la loi58 et des activités de la coordination de la lutte contre la violence faite aux femmes.

Rappelons que cette manifestation nationale s’inscrit dans le cadre de la campagne annuelle internationale “?16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre à l’égard des femmes et des filles?” démarre le 25 novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et prend fin le 10 décembre, qui marque la Journée des droits humains.