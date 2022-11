Voici les quantités de pluie enregistrées en millimètres durant les dernières 24 heures dans les différentes régions du pays:

Gouvernorat de Bizerte: Menzel Bourguiba 8, Ghazela 17; El Azib 8, El Alia 6 Utique 3 Mateur 10, Sejnane 17, Tinja 8, Ras Djebel 11 Bizerte ville 6 Sidi Hmed 6

Gouvernorat de Tunis: Tunis Carthage 3 Sidi Bousaid 4

Gouvernorat de Nabeul: Bouargoub 5 Dar Chaabane 13 Beni Khiar 11 Takelsa 7 El Mida 31 Grombalia 6 Hammem Ghezaz 13 Beni Khalled 6 Korba 12 Haouaria 6 Kelibia 10 Menzel Temim 7 Nabeul 11 Slimane 20

Gouvernorat de Jendouba: Ain Drahem 18 Ouedi Mliz 3 Beni Mtir 19 Barrage Bouhartma 18 Tabarka 14 Ghar Dimaou 2 2 Balta Bouaouane 5

Gouvernorat de Beja: Goubellat 24 Nefza 24 Amadoun 9 Beja sud 3 Beja Station 4 Medjez El bab 5 Beja Station 27 Nefza 11 Tibar 1 Barrage Kasseb 6 Barrage Sidi Salem 2

Gouvernorat de Ben Arous: Boumhal 1 Fouchana 1 Megrine 8 Mhamdia 2 Rades 10 Klidia 1 Ben Arous 2 Hammam LIf 6 Bir El Bey 1

Gouvernorat de Manouba : Mornagia 2 Tebourba 4 Chawat 3 Jdaida 2 Batan 4 Borj Amri 4 Manouba 2

Zaghouan: Mogren 1 Bir Mchrga 1 Jradou 5 HammeM Laghzez 2 Takelsa 3 Mida 3 Haouria 5 Kelibia 1 Boukrim 3

Gouvernorat du Kef: Sakiet Sidi Youssef 1 Nebbeur 2 Touiref 3 Kef ville 1

Gouvernorat de l’Ariana : Raoued 8 Sidi Thabet 3 Cherfich 4 Ariana 3 Kalaat El Andalous 2 Mnihla 4

Principaux phénomènes météorologiques: Vent fort d’une vitesse de 97km/h à Tabarka, de 94 km/h à Nabeul et Tataouine,de 90km/h à Bizerte, 86 km/h à Tela, 83 km/h à Tunis Carthage et Borj Amri, 79km à kélibia, Enfidha et à Kasserine, 72km/h à Mogren et Djerba, 68 km/h à Bouselem, Silianaet Monastir et 65 km/h à Jenouba et le Kef,61 km/h à El Borma, 58 km/h à Mahdia et Sidi Bouzid, 54 km/h à Beja Sfax et Tozeur et 50 km/h à Gabes et Kébili.