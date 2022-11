Tunisie – Bulletin météo : Vents forts à très forts cette nuit et mardi

Le temps sera marqué au cours de la nuit de lundi et mardi 22 novembre 2022 par des vents forts à très forts avec une vitesse qui sera comprise entre 60 et 80 km/h.

Selon un bulletin de l’Institut national de la météorologie(INM) publié, lundi, ces vents seront accompagnés de phénomènes de sable et de poussière sur le sud et atteignant temporairement 100 km/h sur l’extrême Nord et sur les hauteurs.

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues mardi et mercredi, 22 et 23 novembre 2022, sur le Nord. Ces précipitations seront parfois intenses sur les régions côtières Nord et sur l’extrême Nord Ouest.