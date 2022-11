La Tunisie célèbre le 20 novembre la journée internationale des droits de l’enfant sous le thème L’inclusion pour chaque enfant

La Tunisie Célèbre demain la journée internationale des droits de l’enfant, correspondant au 20 novembre de chaque année, sous le thème ” l’inclusion pour chaque enfant “. L’objectif est de renforcer la cohésion internationale afin de sensibiliser à la nécessité de soutenir et défendre les causes de l’enfance, fournir un environnement qui garantit l’égalité des chances entre les enfants, la non-discrimination, la participation et la protection contre toutes les formes de menaces et de violence.

A cette occasion, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a publié un communiqué soulignant l’engagement de la Tunisie à respecter ses obligations internationales relatives aux droits de l’enfant, et exprimé sa ferme détermination à soutenir davantage les acquis de l’enfant et à continuer à œuvrer en faveur de la protection de l’enfant des différents dangers et menaces.

Le ministère a noté que le droit à l’éducation préscolaire des enfants en Tunisie est toujours en deçà des attentes et ne dépasse pas 42% . Le ministère a affirmé son intention de continuer à adopter le programme “jardin d’enfant public” dans les zones prioritaires et de travailler à la création de 25 nouveaux jardins d’enfants. 30 établissements publics pour enfants ont été déjà crées au cours du mois de septembre dernier au profit de 1 500 enfants.

Le ministère a rappelé la mobilisation d’une enveloppe estimée à plus d’un million 200 mille dinars dans le domaine de la création des jardins d’enfants publics. Il s’agit également de l’appui financier de la Banque nationale agricole avec un montant de 500 mille dinars et celui de l’UNICEF avec un montant de 600 mille dinars sous forme d’équipement pour la création de jardins d’enfants dans les zones rurales et frontalières afin d’assurer le droit de l’enfant à l’éducation préscolaire.

Le ministère poursuit également la mise en œuvre du programme “Notre jardin d’enfant dans notre quartier”, pour accueillir environ 15 000 enfants, tout en veillant à augmenter le nombre d’enfants bénéficiaires du programme à 20000 enfants au cours de l’année 2023.

S’agissant des enfants sans tuteur, le ministère entamera, à partir de l’année prochaine, la mise en œuvre d’un programme spécial de promotion des 22 centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance, et des 101 complexes d’enfance, fréquentés par plus de 6 500 enfants. Le but est de restructurer ces institutions dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’acquérir de nouvelles compétences et d’offrir un cadre adapté garantissant la protection et les soins nécessaires.