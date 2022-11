Tunisie : les dispositions à prendre face à la bactérie Shigella

Dr. Imen Belhaj, pédiatre, a parlé ce vendredi 18 novembre 2022, sur les ondes de Mosaïque Fm, de la bactérie « Shigella » qui s’est propagée en Tunisie ces derniers temps.

Elle a souligné que les raisons de la transmission de l’infection sont différentes de celles du Coronavirus, indiquant qu’elle est transmise principalement par les matières fécales par les mains sales, et une fois qu’elles entrent en contact avec de l’eau potable ou de l’alimentation, l’infection peut survenir.

Dr. Imen Belhaj a expliqué que les bactéries infectent tout le monde, mais compte tenu de l’immunité des adultes plus forte, les symptômes sont plus légers et sont représentés par des douleurs abdominales, de la diarrhée et une légère fièvre.

La personne adulte infectée se rétablit d’elle-même en une semaine, soulignant que la condition est plus difficile chez les enfants car leur immunité est plus faible et donc la diarrhée est forte avec une augmentation significative de la fièvre, ce qui peut provoquer une déshydratation chez l’enfant, d’où l’urgence de consulter un médecin.