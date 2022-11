Des pluies éparses et des orages seront enregistrés, vendredi, sur l’extrême nord et des nuages passagers sur le reste des régions. L’intensité du vent nécessite de la vigilance près des côtes nord, sa vitesse atteindra 60 Km/h.

La mer sera très agitée dans le nord et ondulée dans le reste des côtes. Une légère hausse des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 19 et 25 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 23 et 27 dans le reste des régions.