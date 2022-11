Gafsa : Un don chinois au profit de l’hôpital régional Houcine Bouzaine

L’hôpital régional de Gafsa a reçu, mercredi, un don financier et un autre en nature accordés par l’ambassade de la Chine en Tunisie, et ce dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays en matière d’appui aux hôpitaux tunisiens en vue d’améliorer leur qualité de prestations.

A Gafsa, l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jinaguo a remis à l’administration de l’hôpital régional Houcine Bouziane, un don financier de 34 mille dinars, outre un don en nature qui consiste en du matériel médical préventif destinaux aux blocs opératoires.

A cette occasion, une séance de travail a été tenue entre l’ambassadeur chinois et les cadres médicaux et les cadres exerçant dans le domaine de la santé à Gafsa, et qui a porté sur les activités de la mission chinoise opérant au sein de l’hôpital Houcine Bouzaine, dont les membres sont au nombre de cinq, dans les spécialités de gynécologie obstétrique, radiologie, réanimation, pédiatrie et anesthésiologie.

A cet égard, les participants ont évoqué la possibilité d’augmenter l’effectif des médecins chinois en mission à l’hôpital régional de Gafsa en 2023, notamment dans des spécialités vitales comme la médecine de réanimation.