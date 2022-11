Tunisie : Alerte brouillard et légère baisse des températures, samedi

Samedi 12 novembre 2022, dans la matinée, le gouvernorat de Siliana a connu un épais brouillard semblable à celui constaté dans à Tunis et dans d’autres régions du pays.

L’Institut national de la météorologique (INM) souligne dans un bulletin de suivi matinal que le brouillard est local avec l’apparition d’épais nuages au cours de la journée.

Il souligne également qu’il y aura du vent à vitesses faibles à modérés et que la mer est peu perturbée, avec une légère baisse attendue de la température allant de 17 à 23 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 20 et 25 dans le reste des régions.