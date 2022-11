Le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail Noureddine Taboubi a appelé à l’examen de la possibilité de reporter les élections législatives prévues le 17 décembre 2022 afin de permettre aux nouveaux élus au parlement d’exprimer la volonté des électeurs.

Au cours d’un meeting des travailleurs tenu jeudi au siège de la régie nationale du tabac et des allumettes, Taboubi a demandé au président de la république Kais Said de réviser le processus électoral en vue de faire réussir les élections.

Il a affirmé que l’UGTT estime que les libertés fondamentales et les droits de l’homme sont indissociablement liés et que la liberté syndicale est un droit reconnu à tout syndicat de s’organiser, de se constituer et de manifester.

Et d’ajouter: “les tunisiens ne sont pas contraints de vivre sous les jougs de la dictature et la répression et sont appelés à exercer pleinement leur droits et aspirer à une vie meilleure”.

Taboubi a relevé que la centrale syndicale, qui s’oppose à la privatisation des entreprises publiques est disposée à traiter les difficultés de ces établissements au cas par cas en vue de préserver leur pérennité et leur caractère public.

Il a souligné que l’UGTT détient toutes les informations à propos de la situation de ces entreprises et a élaboré un projet de réforme en la matière, critiquant en contre partie ce qu’il qualifie “d’accusations de suspicions sans fondements contre des syndicalistes fomentées par certains analystes”.