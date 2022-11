Programme des rencontres du 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), prévues mercredi (en heures tunisiennes) :

Aller

Marumo Gallants (Afrique du Sud) – Al-Ahly Tripoli (Libye) 14h00

0-1

Club Sfaxien (Tunisie) – ASKO Kara (Togo) 15h00

1-2

St-Eloi Lupopo (RD Congo) – RC Kadiogo (Burkina Faso) 15h00

1-0

Diables Noirs (Congo) – La Passe (Seychelles) 15h30

2-0

Al-Akhdar (Libye) – Plateau United (Nigeria)

16h00 1-4

Club Africain (Tunisie) – Young Africans (Tanzanie) 17h00

0-0

Future FC (Egypte) – Primeiro de Agosto (Angola) 17h00

1-1

Real Bamako (Mali) – Royal Leopards (Eswatini) 17h00

1-1

Sporting Gagnoa (C.d’Ivoire) – ASEC Mimosas (C.d’Ivoire) 17h00

0-2

Pyramids FC (Egypte) – ASN Nigelec (Niger) 18h00

0-1

Royal AM (Afrique du Sud) – TP Mazembe (RD Congo) 18h00

0-2

USM Alger (Algérie) – Cape Town City (Afrique du Sud 18h00

0-0

DC Motema Pembe (RDC) – Flambeau du Centre (Burundi) 19h00 2-0

Al-Nasr (Libye) – Rivers United (Nigeria)

20h00 0-5

RS Berkane (Maroc) – US Monastir (Tunisie)

20h00 0-1

AS FAR Rabat (Maroc) – Djoliba AC (Mali)

20h00 0-0