Egypte : Najla Bouden participera à la COP 27

La cheffe du gouvernement Najla Bouden participera au Sommet des dirigeants mondiaux dans le cadre de la 27e Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP 27), qui se tiendra dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh les 7 et 8 novembre.

La cheffe du gouvernement sera accompagnée lors de sa visite par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Neila Nouira, et la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, selon un communiqué du bureau de la présidence du gouvernement.

Au cours de ce sommet, des échanges de haut niveau seront organisés et la cheffe du gouvernement participera au cours de la première journée au dialogue sur les nouveaux mécanismes de financement pour le climat et le développement, et le deuxième jour sur le thème de l’investissement dans l’avenir de l’énergie.