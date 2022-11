“The Great Legacy”, ou quand la paix est plus forte que les conflits

La série documentaire d’HWPL nommée “The Great Legacy”, produite en collaboration avec SMV Media Group, met en lumière le combat de l’ONG pour léguer la paix en héritage aux générations futures. Le premier épisode, projeté aux Philippines et dans beaucoup d’autres pays en Europe et en Amérique, nous plonge en immersion au cœur de l’histoire d’un conflit qui a duré 40 ans à Mindanao aux Philippines et des actions d’HWPL pour y remédier.

Pour célébrer le “Mois national de la conscience de la paix“, cet épisode a été présenté en première dans un cinéma de la ville de Davao, capitale de Mindanao, le soir du 6 septembre 2022. Environ 500 représentants du gouvernement, du secteur de l’éducation, des médias, des leaders de la société civile, des dirigeants religieux de tout le pays ainsi que des défenseurs de la paix de Mindanao y ont participé.

Le maire de la ville de Davao, Baste Duterte, a présenté ses félicitations en disant : “En montrant aux gens des documentaires et des films sur la paix, nous pouvons encourager davantage à ne faire qu’un avec nous dans nos efforts de maintien et de consolidation de la paix pour nos communautés“.

Le mouvement de paix d’HWPL aux Philippines a commencé lorsque le président d’HWPL, Man-hee Lee, vétéran de la guerre de Corée et militant pour la paix, s’est rendu à Mindanao à plusieurs reprises depuis 2013. Il a négocié un accord de paix civil signé par l’archevêque émérite Fernando Capalla, puis le gouverneur de Maguindanao, Esmael “Toto” G. Mangudadatu, le 24 janvier 2014 dans la ville de General Santos.

Cet accord est devenu le point de départ d’HWPL pour sensibiliser le public à la paix non seulement à Mindanao mais dans toutes les Philippines, sur la base des principes universels de compréhension mutuelle, de respect et d’harmonie. C’est aussi un moyen de prouver au monde entier que la paix n’est plus une utopie quand celle-ci vient changer le cours de l’existence d’une population entière.

Dans le film, Martin Lee Hojian, ancien président de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, a fait l’éloge d’HWPL dirigée par le président Lee et du peuple philippin passionné par la paix. Aussi, Nabil Tirmage, responsable du programme Asia Pacific Broadcasting Development Organization, a déclaré que l’accord de paix civil en 2014 est un “cas incroyable de réalisation de la paix que le monde devrait étudier“.

En France où une projection du documentaire a également eu lieu suivi d’un temps de discussion, les réactions ont été très positives. Une membre de l’association Franco-Philippine de Paris a déclaré lors de ce temps : “J’étais très heureuse de regarder ce documentaire. Je suis très touchée par cette histoire, je savais qu’il y avait la paix aux Philippines, mais je ne sais pas comment ça s’est passé. Je ne savais même pas que M. Lee était au milieu de tout ça, je le remercie pour la part des philippins”.

Mme TRAORE Aissatou, représentante Europe d’Africable, a souligné l’importance de l’implication de tout un chacun pour la paix en ajoutant : “Ce que je retiens de ce documentaire, c’est ce que je me dis qu’il n’y a pas un plus beau combat que de se battre pour la paix. Je pense que ça doit nous insuffler à notre niveau de vouloir participer à la paix, en combattant le racisme, les discriminations”.

Le documentaire est en train d’être mis à disposition du public dans le monde entier. Il ne s’arrêtera pas au premier épisode, d’autres épisodes à venir feront état des initiatives de l’ONG à travers le monde pour l’établissement de la paix mondiale.