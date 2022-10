Manouba : Quatre lycéens placés en garde à vue

Le ministère public a ordonné de placer quatre lycéens en garde à vue pour “constitution d’une entente criminelle dans le but de commettre des actes de vandalisme et de violences ciblant des personnes ainsi que des biens publics et privés, a indiqué dimanche une source sécuritaire, à la correspondante de l’Agence TAP à la Manouba.

Ces lycéens âgés de moins de 17 ans, ont été arrêtés à Jedaida (gouvernorat de Manouba) par les unités des forces de sécurité nationale de Tebourba, lesquelles ont saisi 18 cocktails Molotov fabriqués par l’un de ces lycéens.

Le lycéen en question a réussi à confectionner ces armes artisanales après avoir collecté une somme d’argent auprès de ses camarades. Il les a, par la suite, dissimulées à proximité de Oued Chefrou, à Jedaida.

Suite à une descente effectuée au domicile de ce dernier, les unités sécuritaires sont parvenues à arrêter un groupe de jeunes dont des lycéens qui s’apprêtaient à mettre à exécution un plan visant le blocage de la route et l’attaque des voitures de police et des biens publics et privés .

Quatre lycéens ont été arrêtés tandis que le chef présumé de la bande et le reste des complices ont pris la fuite, un avis de recherche a été lancé à leur encontre .