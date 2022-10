Législatives : L’IRIE de Tunis 1 reçoit 53 demandes de candidature

L’Instance régionale pour les élections (IRIE) de Tunis 1 a reçu 53 demandes de candidature pour les élections législatives du 17 décembre prochain, après la fermeture des bureaux jeudi soir.

Ces 53 demandes de candidature sont formulées par 35 hommes et 18 femmes, a déclaré, vendredi, à la TAP, Mohamed Salah Trabelsi, membre de l’IRIE.

Les candidats sont répartis comme suit :

-Circonscription de Séjoumi/ Ezzouhour : 6 candidats (4 hommes et 2 femmes)

-Circonscription de la Médina/Bab Souika : 7 candidats (2 hommes et 5 femmes)

-Circonscription d’El Hrairya : 8 candidats (5 hommes et 3 femmes)

-Circonscription de Sidi Hassine : 7 candidats hommes

-Circonscription d’El Kabbaria : 8 candidats (6 hommes et 2 femmes)

-Circonscription de Bab Bhar : 10 candidats (8 hommes et 2 femmes)

-Circonscription d’EL Ouardia/Jebel Jloud : 7 candidats (3 hommes et 4 femmes)

Selon Trabelsi, le conseil de l’IRIE examinera les demandes de candidature jusqu’à la date butoir du 2 novembre prochain avant l’annonce, le 3 novembre, de la liste préliminaire des candidats acceptés.

Il a, sur un autre plan, rappelé que l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) avait décidé d’accorder aux électeurs des délais exceptionnels pour actualiser le registre électoral et ce, du 28 octobre au 20 novembre, sauf les candidats et ceux qui ont parrainé des candidats aux élections.

L’annonce des listes définitives est prévue le 24 novembre prochain.