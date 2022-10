Tunisie : Le PDL accuse les organisations américaines d’aider à la tenue d’élections illégales

Le Parti Destourien Libre (PDL) accuse, dans un communiqué rendu public, un certain nombre d’organisations internationales et nationales de blanchir les élections législatives prévues pour le 17 décembre en s’engageant à les surveiller même s’il s’agit d’un « processus inconstitutionnel », selon le texte du communiqué.

Le parti annonce qu’un avertissement via un huissier de justice avait été envoyé au Centre Carter de Tunis, à l’Observatoire Chahed pour l’observation des élections et le soutien aux transitions démocratiques, à l’Organisation des observateurs et à l’Association ATIDE, les appelant à cesser de « blanchir ce processus électoral », considérant qu’il repose sur des violations graves et sur un décret électoral « illégal et contraire aux normes internationales et au code de bonne conduite électorale », selon le communiqué.

Le parti considère que l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE) qui supervise le processus électoral est illégitime.