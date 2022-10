Ooredoo Tunisie réussit sa finale “EZ CUP“

Du professionnalisme. De l’animation électrique. Beaucoup de jeunes férus de technologies… Mais aussi de fête et de l’ambiance. Sans oublier des cadeaux à gagner à la pelle. Pour sa première finale EZ CUP organisée dimanche 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de Tunis, l’opérateur des télécommunications Ooredoo Tunisie n’a pas fait dans les détails. Ce fut tout simplement remarquable.

Il faut souligner que cet événement/compétition est le premier du genre en Tunisie, mais ne va sûrement pas s’arrêter là. Entendre par-là que d’autres vont suivre.

La finale du tournoi « Valorant » s’est déroulée au cours d’une journée pleine de partage et de découverte qui a réuni des centaines de gamers autour d’une même passion.

Pour arriver là, il a fallu quatre journées de qualifications en ligne qui ont permis de dégager deux équipes finalistes, en l’occurrence Ghools et Gucci Gang qui se sont donc affrontées, bien entendu sous les encouragements des autres participants.

Dans son pitch d’ouverture de cette finale, Sunil Mishra, CMO Ooredoo Tunisie, dira que «chez Ooredoo, nous continuerons à soutenir l’écosystème du jeu en Tunisie et à fournir le service le plus approprié pour répondre à ce rêve. Beaucoup de joueurs sont des amateurs qui n’ont pas de repères pour affiner leurs compétences dans le domaine de l’eSport. A travers ce tournoi, nous avons pu les rassembler dans un même espace afin de partager leur passion. Nous croyons énormément en l’importance de ce secteur en Tunisie et nous sommes vraiment heureux de les accompagner dans leur parcours. Nous apprécions beaucoup leur esprit sportif et nous leur annonçons que nous organiserons, bientôt, notre deuxième tournoi de jeu FIFA ».

Il faut dire que cette rencontre, très attendue par les passionnés, vise également à faire découvrir le sport électronique et la culture du jeu vidéo à un public non-initié via des présentations et des animations variées organisées tout au long de la journée du 16 Octobre, assure Ooredoo dans son communiqué.

Enfin le dénouement

Pour cette première édition et après une longue journée de compétition passionnante pour la plus grande cagnotte de plus de 35 000 dinars présentée par Ooredoo, Gucci Gang a été l’équipe gagnante du tournant « Valorant » et a remporté un prix d’une valeur de 20 000DT. L’équipe finaliste “malheureuse” Ghools est repartie toute de même avec 10 000 dinars en poche.

Quat aux 3ème et 4ème équipes du tournoi, elles ne sont pas reparties les mains vides, puisqu’elles ont empoché 7 000 dinars de gain. Pas mal non!

Et ce n’est pas tout, en ce sens que Ooredoo avait décidé de récompenser le maximum de personnes présentes ce jour là, avec la distribution de nombreux cadeaux et surprises. Pour ce, Ooredoo a organisé un tirage au sort pour le public et a fait gagner 5 smartphones, 3 scooters électriques et 18 bons de jeu. Qui dit mieux?

Ce fut une journée pleine de découverte de nouvelles technologies et de nouveaux jeux pour certains et un retour dans le monde des jeux vidéo rétro pour d’autres.

Il est à noter qu’OoredooEZ est une plateforme de jeu lancée en mai 2022 pour permettre aux amateurs et professionnels de jeux de vivre des expériences uniques et inoubliables.