L’attaquant international belge de l’Inter Milan, Romelu Lukaku, absent depuis la fin août dernier en raison d’une blessure, devrait reprendre du service ce mercredi, en Ligue des champions, a annoncé mardi son entraîneur, Simone Inzaghi, rassurant par la même occasion la sélection de Belgique, à quatre semaines de son premier match au Mondial-2022.

“S’il confirme ce qu’il a montré pendant les quatre dernières séances d’entraînement, il sera convoqué pour le prochain match de Ligue des Champions contre les Tchèques du Viktoria Plzen”, a indiqué Inzaghi en conférence de presse d’avant-match.

“Il travaille bien, avec beaucoup d’enthousiasme et d’envie. Certes, il reste encore un entraînement mardi après-midi, mais il est en nette progression”, a ajouté le technicien nerazzurro.

Lukaku, attaquant vedette des Nerazzurri entre 2019 et 2021, est revenu cet été en Lombardie après une saison décevante à Chelsea. Mais il n’a pu disputer que trois matchs avant de se blesser à une cuisse fin août dernier. Sa dernière apparition sur le terrain remonte au 26 août. Il a depuis raté douze rencontres avec son club, dont les quatre en C1.

“Big Rom”, 29 ans, a repris la semaine dernière l’entraînement collectif et devrait a priori débuter sur le banc mercredi. “Il a beaucoup manqué pendant deux mois. C’était une perte importante. On a fait de bonnes choses en attaque malgré tout. Mais on doit continuer à progresser, et on espère le faire avec Lukaku”, a souligné Inzaghi.

La Belgique débutera son Mondial dans quatre semaines contre le Canada (mercredi 23 novembre), premier match de la compétition pour les “Diables” avant le Maroc (27 novembre) et la Croatie (1er décembre). Le sélectionneur Roberto Martinez doit annoncer sa liste le 10 novembre.