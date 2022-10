Jihad Azour : Le programme de réformes de la Tunisie n’est pas une condition du FMI

Le directeur du département Moyen-Orient et Afrique du Nord du Fonds monétaire international, Jihad Azour, a déclaré, lundi 17 octobre 2022, sur Al Jazeera, que le programme de réformes présenté par le gouvernement tunisien au Fonds monétaire international est analysé depuis longtemps et qu’il s’agit d’un programme tunisien développé par les Tunisiens.

Jihad Azour a souligné qu’il est nécessaire d’avoir un dialogue au sein de la communauté pour élargir le volume de consultation et créer un espace commun pour soutenir le processus économique, considérant que l’implication du plus grand segment possible de la société est nécessaire et que ce sujet est vital pour avoir un dialogue constructif.

Azour a estimé que les demandes du FMI ne sont pas des conditions.