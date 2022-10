Suite aux incidents et les mouvements de protestations à cité Ettadhamen et Al Mnihla, les deux nuits passées, le porte-parole de la garde nationale Housemeddine Jebabli a annoncé que les agents du district de l’Ariana et les brigades spécialisées centrales, ont réussi à arrêter six individus qui détenaient des cocktails Molotov, et qui avaient mis le feu à une épave de voiture, comme ils ont agressé les patrouilles de la garde nationale.