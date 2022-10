Tunisie : La dynamique féministe organise un rassemblement de protestation le 7 octobre courant

La dynamique féministe organise le 7 octobre courant un rassemblement de protestation devant le siège de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) pour revendiquer le retrait du décret loi n°55 relatif aux élections et aux référendums et exprimer son attachement aux acquis de la femme tunisienne après la Révolution de 2011 dont principalement l’égalité entre les sexes dans les droits et les obligations.

Dans un communiqué publié hier mardi, la dynamique féministe a indiqué que ce mouvement sera organisé en guise de protestation contre la détérioration de la situation économique, social, politique et culturel dans le pays et la poursuite de la politique d’exclusion, de violence et de discrimination à l’égard des femmes.

Elle a condamné la désignation d’une instance électorale “non représentative de toutes les catégories sociales et composée en majorité par des hommes” dans le but “d’exclure les femmes de tout le processus électoral”, lit-on de même source.

Selon le même communiqué, la dynamique féministe a indiqué que le décret loi en question consolide l’exclusion des femmes et sape leur droit de participation à la vie politique, soulignant que le système électoral uninominal consacre la marginalisation de la femme et des jeunes en tant qu’acteurs de la vie politique et ouvre la voie aux pratiques de corruption et au régionalisme.