Tunisie : La centrale syndicale est visée de l’Intérieur du pays et de l’étranger

Le secrétaire général de la centrale syndicale, Noureddine Tabboubi, a déclaré ce mercredi que l’UGTT est visée de l’intérieur et de l’étranger et ce à cause de la persistance de l’union à garder les mêmes positions et les mêmes projets tout en défendant les intérêts de la nation.

Lors de l’ouverture du congrès de l’Union Régionale à la Manouba, il a rappelé que l’UGTT a une place importante et luttera pour faire entendre la voix des travailleurs.

Il ajoute que les gouvernements cherchent à ébranler la centrale syndicale à travers des méthodes visant à salir l’image et la lutte de ses membres et leaders via les réseaux sociaux.