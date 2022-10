Des campagnes de sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein ont été lancées au gouvernorat de Tunis dans le cadre du mois d'”Octobre Rose “, a indiqué, mercredi à l’Agence TAP, le directeur régional de la santé, Tarek Ben Naceur.

Ben Naceur a fait savoir que ces campagnes de sensibilisation, qui se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’octobre courant, seront menées dans des foyers et institutions universitaires ainsi que dans les usines et connaitront la participation d’un grand nombre de médecins spécialistes, de personnel paramédical et des cadres de la médecine scolaire et universitaire.

Ces campagnes visent en particulier à informer les femmes des signes et symptômes du cancer du sein au moment de l’auto-examen, a souligné la même source, notant que l’efficacité du traitement augmente de manière proportionnelle à la précocité du diagnostic du cancer et pourrait à ce titre atteindre les 100%.