Temps parfois nuageux avec une légère hausse des températures. Les températures maximales varieront entre 25 et 30 °C dans le nord et sur les hauteurs et entre 28 et 33 °C dans le reste des régions.

Vent actif prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomène de sable. La mer sera très agitée à agitée.