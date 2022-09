Tunisie : Les syndicats de la Radio “Shems FM” appellent les autorités à se tenir aux accords antérieurs

La section du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) et la section du syndicat de base relevant de la fédération générale de l’information de la Radio Shems FM, ont pressé la présidence du Gouvernement, le Ministère des finances et le groupe al-Karama Holding, à se tenir aux accords antérieurs prévoyant la garantie d’assurer la pérennité de cette institution et le déboursement des indus au profit du personnel de la radio.

Dans un communiqué commun publié, mardi, à l’occasion du 12e anniversaire de la création de la Radio Shems FM, les deux structures syndicales ont appelé à la nécessité ” de débloquer en urgence les majorations salariales, conformément à la convention signée entre l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), depuis le 1er janvier 2022.

Ils ont également appelé les autorités à dévoiler les résultats de l’audit mené par chacun des services de la commission de gestion des biens confisqués et le comité général du contrôle financier et à demander des comptes aux personnes impliquées dans la mauvaise gestion, mettant l’accent sur la nécessité de “fournir des informations officielles sur le devenir de la radio ainsi que tous les scénarios possibles, afin de préserver sa pérennité et l’emploi, et garantir le pluralisme de la scène médiatique.

“Ils ont exhorté également le pouvoir ” à trouver une solution urgente au problème des fréquences et à l’interruption de la diffusion de la radio dans nombre de régions du pays et à résoudre les problèmes techniques qui mettent en péril la pérennité de l’entreprise, se déclarant prêts, au besoin, à durcir le ton pour défendre haut l’intérêt de l’entreprise.