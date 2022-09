Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions du pays et les nuages seront parfois intenses sur les côtes Est avec pluies localement orageuses, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

L’activité du vent nécessite la vigilance près des côtes, avec une vitesse qui peut atteindre 60 km/h et la mer sera agitée à très agitée dans le nord.

températures seront comprises entre 23 et 27 degrés dans les régions côtières Est et les hauteurs et entre 27 et 32 degrés ailleurs.