Tunisie : L’instance provisoire” du PPDU déterminée concrétiser le projet du martyr Chokri Belaid

“L’Instance provisoire” créée récemment, par des militants du Parti des Patriotes Démocrates Unifié (PPDU) a affirmé l’engagement à poursuivre l’action militante pour réorganiser le parti et défendre sa ligne politique, conformément aux textes constitutifs de la formation politique.

Cette structure (clan Mongi Rahoui) met en avant, dans une déclaration publiée dimanche, à l’issue de sa première réunion, le souci de relancer les processus politique et organisationnel qui avaient jusque là échoué à concrétiser le projet du martyr Chokri Belaid.

Son objectif est rassembler tous les militants qui défendent la ligne politique du parti comme premier pas vers l’unification des forces de la gauche tunisienne et l’édification d’un grand parti de gauche, selon la même source.

L’instance affirme, dans sa déclaration publiée sur la page du parti dans les réseaux sociaux, son ouverture au travail collectif avec toutes les forces progressistes démocratiques. Elle a mis en avant son attachement à sa position favorable, mais tout aussi critique, au processus du 25 juillet.

Elle a, toutefois, mis en garde contre la lenteur, l’hésitation et les lacunes ayant entaché le processus du 25 juillet, insistant sur l’urgence de demander des comptes aux spéculateurs et corrompus ainsi qu’aux responsables des assassinats politiques et des personnes impliquées dans l’envoi des jeunes vers les zones de conflit.

L’instance a averti contre la dégradation du pouvoir d’achat des Tunisiens et de la prolifération de la spéculation des produits de première nécessité ainsique la réelle menace qui pèse sur la souveraineté alimentaire en raison de politiques agricoles antipatriotiques.

Les 3 et 4 septembre à Monastir, des militants du PPDU, dont Mongi Rahoui, écarté en juin dernier du parti, avaient annoncé la création d’une instance provisoire pour la réorganisation du parti et l’organisation de son prochain congrès (deux mois de la date de la conférence) qui doit rassembler tous les militants.

Les décisions et recommandations émises de cette rencontre y compris la formation de cette instance provisoire de gestion ont été contestées par le parti qui avait publié une déclaration pour affirmer que “les structures légitimes continuent à fonctionner normalement et que les décisions émises et les positions adoptées de cette structure ne l’engage en rien”.