DIRECT SPORT – Ligue des champions de la CAF : les résultats

Résultats des matchs retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, disputés vendredi, samedi et dimanche.

Vendredi 16 septembre 2022:

Aller/ Retour

La Passe (Seychelles) – (+)Volcan Club de Moroni (Comores) 0-1 (0-1)

SOAR (Guinée) – (+)ASN Nigelec (Niger) 1-2 (0-0)

Samedi 17 septembre 2022:

(+)Al Merreikh (Soudan) – AS Arta Solar 7 (Djibouti) 2-1 (0-0)

(+)Royal Leopards (Eswatini) – CFFA (Madagascar) 3-2 (2-1)

(+)Vipers Sc (Ouganda) – Olympic Real de Bangui (RCA) 3-0 (1-0)

(+)Petro Luanda (Angola) – Associaçao Black Bulls (Mozambique) 3-0 (2-1)

(+)Young Africans (Tanzanie) – Zalan Rumbek (Soudan du Sud) 4-0 (5-0)

(+) Al Ahli Tripoli (Libye) – KMKM SC (Zanzibar) 2-0 (4-0)

(+) CR Belouizdad (Algérie) – Bo Rangers FC (Sierra Leone) 0-0 (3-0)

FC Nouadhibou (Mauritanie) – (+) ASKO de Kara (Togo) 1-1 (1-0)

Dimanche 18 septembre 2022:

(+) Simba SC (Tanzanie) – Nyasa Big Bullets (Malawi) 2-0 (2-0)

(+) US Monastir (Tunisie) – APR FC (Rwanda) 0-1 (3-0)

AS Otoho (Congo) – (+) Cape Town City (Afrique du Sud) 0-2 (0-0)

(+) AS Vita Club (RD Congo) – Gaborone United SC (Botswana) 0-1 (3-1)

Asante Kotoko (Ghana) – (+) Rail Club de Kadiogo (Burkina Faso) 1-0 (0-1)

Rail Club de Kadiogo qualifié aux tirs au but

(+) Plateau United (Nigeria) – ASO Stade Mandji (Gabon) 2-2 (1-0)

(+) Primeiro de Agosto (Angola) – Red Arrows (Zambie) 1-0 (1-1)

(+) ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire) – Coton Sport (Bénin) 2-1 (2-0)

Watanga FC (Liberia) – (+) Rivers United (Nigeria) 0-3 (1-0)

(+) Al Hilal (Soudan) – St George SC (Ethiopie) 1-2 (1-0)

Al Ittihad (Libye) – (+) Flambeau du Centre (Burundi) 0-1 (2-1)

(+) Coton Sport (Cameroun) – Matlama FC (Lesotho) 3-0 (1-0)

(+) JS Kabylie (Algérie) – Casamance SC (Sénégal) 0-1 (3-0)

Djoliba AC (Mali) – CD Mongomo (Guinée-Equatoriale) 0-2 non joué

Dimanche 25 septembre 2022:

Le Caire: Zamalek (Egypte) – Elect Sport (Tchad) 19h00

Clubs exemptés du premier tour: A Ahly (Egypte), Esperance (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja Club Athletic (Maroc), TP Mazembe (RD Congo), Wydad Athletic Club (Maroc).

Horoya AC (Mali) est qualifié pour le tour prochain suite au retrait de Hawks FC (Gambie).

NB: les clubs précédés de (+) sont qualifiés.