Des robots de détection d’explosifs américains pour la Tunisie

Dans le cadre du programme d’assistance antiterroriste et dans le cadre de la formation dispensée par l’ambassade des États-Unis à Tunis, des robots de détection d’explosifs ont récemment été attribués à des unités de sécurité tunisiennes.

Ces robots sont un outil important pour protéger les lieux publics et les rassemblements contre la menace des engins piégés, ainsi que pour protéger la vie des experts en explosifs qui sont appelés à neutraliser et à éliminer ces menaces.

L’ambassade américaine à Tunis a affirmé que les États-Unis restaient attachés au partenariat de sécurité avec la Tunisie et que leur soutien continu se concentrait sur le rôle précieux que joue la Tunisie en tant qu’allié non membre de l’OTAN pour assurer la sécurité et la stabilité en Afrique du Nord et en Méditerranée afin de contrer les menaces des organisations terroristes.