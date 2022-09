L’avenir du partenariat entre la Tunisie et l’organisation arabe du travail a été au centre d’un entretien tenu samedi au Caire en Egypte entre le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi et le directeur général de l’organisation, Fayez Ali Mtiri.

Selon un communiqué publié sur la page du ministère, les deux parties ont également discuté le programme de la 48ème session de la conférence arabe du travail qui se tient du 18 au 25 septembre en cours au Caire.

En effet, l’intelligence artificielle, les nouveaux modes de travail et la digitalisation et la gouvernance des systèmes de protection sociale seront à l’ordre du jour de la conférence arabe du travail à laquelle la Tunisie participe avec une délégation tripartite composée de représentants du gouvernement, de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et de l’Union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA).