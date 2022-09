Des perturbations et des pluies orageuses sont attendues au cours des prochaines heures, sur le nord et les régions ouest du pays, avec possibilité de chute de grêle localement, d’après un bulletin de suivi publié samedi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera fort près de côtes, lors du passage de cellules orageuses, ce qui nécessitera de faire preuve de vigilance. La mer sera très agitée.Les températures se situeront, la nuit, entre 20 et 25 degrés au nord et au centre, et entre 26 et 31 degrés au sud.