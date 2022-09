Les Températures seront en baisse samedi. Les maximales oscilleront entre 26°c et 32°c dans le nord, le centre et le sud-est. et entre 34°c et 41°c dans le reste des régions. Elles seront accompagnées de coups de sirocco.

Possibilité de pluies éparses et orageuses dans le nord et localement le centre, avec chutes de grêle.

Nuages passagers dans le sud. La vitesse des vents requiert de la vigilance notamment prés des côtes et au moment de l’apparition des nuages orageux.

La Mer sera agitée à très agitée dans le nord.