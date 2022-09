Tunisie : Kais Saïed dévoile les raisons de certaines pénuries

Le Président de la République, Kais Saïed, a souligné jeudi 15 septembre 2022, lors de la réunion du Conseil des ministres au Palais de Carthage, qu’il n’y a pas de place pour la tolérance pour ceux qui travaillent à contrecarrer tout projet de réforme, et qui veulent détruire l’État de l’intérieur à travers la destructions des institutions publiques.

Le chef de l’Etat a estimé qu’il y a beaucoup d’excès dans tous les secteurs, mais les gens sont conscients de ce qui se passe, et a ajouté: « Nous allons certainement confronter quiconque veut affamer le peuple. L’État et ses institutions sont là pour garantir au peuple ses besoins. »

« Une fois une pénurie de lait … une fois c’est le café », a-t-il déclaré. Le sucre, par exemple, se trouve dans les dépôts d’une administration régionale, et bien sûr, les responsables seront interrogés. »

Il a poursuivi: « Ces gens n’ont pas leur place dans l’État et ce qu’ils ont fait atteint le niveau de criminalité, et les crimes ne restent pas impunis en vertu d’un système judiciaire équitable qui applique la loi à tout le monde et sans exception à quiconque, quel que soit son rang. Tout le monde est égal devant la loi et les juges honnêtes devraient l’appliquer. »

« Nous ne voulons pas que le peuple tunisien soit opprimé, il a déjà subi des abus et la famine dans le passé», a conclu Saïed qui a donné un message message d’espoir à la fin de son discours.