Liban : Les banques ferment pour cause de braquages à répétition

L’Association des banques du Liban a annoncé, vendredi 16 septembre 2022, leur fermeture pour trois jours à partir de lundi 19 septembre, à la suite d’une série de raids sur les déposants.

L’association déclare dans un communiqué publié par les médias locaux, que « le conseil d’administration de l’Association des banques du Liban a pris la décision de fermer les banques les 19, 20 et 21 septembre pour condamner les attaques contre les banques et les employés et de prendre les mesures réglementaires nécessaires ».

Plus tôt vendredi, six nouvelles attaques dans des succursales bancaires dans diverses régions libanaises ont été répétées, la majorité d’entre elles à Beyrouth, selon des communiqués officiels.

Au cours de la période écoulée, de tels incidents se sont répétés dans les banques libanaises, à la suite du refus de donner aux déposants leur argent en dollars.

Depuis plus de deux ans et demi, les banques libanaises restreignent les fonds des déposants en devises étrangères, en particulier le dollar, et fixent des plafonds stricts pour le retrait de fonds en livres libanaises.

Depuis 2019, les Libanais souffrent d’une crise économique sans précédent qui a conduit à un effondrement record de la valeur de la monnaie locale par rapport au dollar, ainsi qu’à une pénurie de carburant et de médicaments, et à l’effondrement de leur pouvoir d’achat.