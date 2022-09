DIGITAL COLLEGE ouvre son premier campus en Tunisie

Après le lancement de 14 campus en France et à l’international, DIGITAL COLLEGE, l’établissement d’enseignement supérieur privé dédié exclusivement aux métiers du digital, s’installe en Tunisie et vient enrichir le secteur des études supérieures avec une formation évolutive répondant aux attentes des étudiants et aux besoins des entreprises.

Membre du Collège de Paris, l’école située à la mythique Cité Jardin, au cœur de la ville de Tunis, proposera dès cette rentrée 2022-2023, plusieurs formations novatrices accessibles dès le Bac, pouvant se poursuivre sur 6 années, du Bachelor au MBA et alignées à l’international dans ce qui se fait de mieux dans le digital marketing. En initial ou en alternance, en présentiel ou en ligne sur le campus numérique, chaque cycle conduit à l’obtention d’un diplôme reconnu par l’État français et enregistré au RNCP (Registre National des Certifications Professionnelles, aux niveaux 6 et 7 tels que définis par l’Union Européenne) et de la certification Qualiopi, attestant de la qualité du processus mis en œuvre par l’établissement selon un référentiel national qualité.

À travers cette 4ème implantation en Afrique et la 1ère au Maghreb, DIGITAL COLLEGE traduit sa confiance en la Tunisie en tant que hub régional d’enseignement supérieur de haut niveau et tend à en faire partie, en apportant son soutien et expertise aux jeunes tunisiens afin de les préparer aujourd’hui aux métiers de demain et leur apporter l’expérience concrète attendue par les recruteurs. DIGITAL COLLEGE formera les “Digital Manager” de demain via un apprentissage professionnalisant, très attendu par les entreprises du secteur.

L’innovation pédagogique de DIGITAL COLLEGE :

L’audace de DIGITAL COLLEGE s’incarne dans l’innovation de la pédagogie que l’établissement a mis en place. En effet, l’école travaille sur une dynamique d’enseignement innovante où l’épanouissement et le bien-être de l’étudiant sont les vecteurs clés de la stratégie pédagogique. Le premier pilier sur lequel se fonde la réflexion de l’école est d’offrir aux étudiants un endroit où il fait bon à vivre pendant les études de sorte qu’ils adoptent cet espace et en font un lieu de partage et d’apprentissage. Le campus conçu de façon fonctionnelle et ergonomique, offre aux étudiants des espaces de travail agréables et captivants. Les classes ainsi que l’amphi bénéficient d’installation à la pointe de la technologie : vidéoprojecteurs, tableaux interactifs, connexion internet par fibre optique… dans le but d’offrir des conditions d’enseignement optimales et garantir la qualité dans le partage du savoir. L’établissement compte aussi une bibliothèque connectée, une salle de conférence, une salle d’infographie multimédias et de montage, une salle informatique, une cafétéria et des espaces de coworking.

Le campus vise à créer un environnement propice à l’épanouissement scientifique, à la créativité et aux interactions entre les différentes parties afin de favoriser l’excellence et la qualité de l’enseignement. La vision de l’école est de faire de la formation un facilitateur à l’insertion à la vie professionnelle avec une employabilité assurée dès le début du cursus via l’immersion professionnelle en entreprises, les stages d’intégration, les voyages d’études et les visites vers d’autres pôles internationaux. D’ailleurs, l’école prône haut et fort : « on ne recrute pas l’élite, on la forme ».

Fermement convaincu de l’importance du digital comme accélérateur de développement et un levier de création d’emplois madame Faten BEN AISSA, la directrice du campus de Tunis déclare que : « Le DIGITAL COLLEGE Campus Tunisie ambitionne de former une nouvelle génération d’experts du digital afin de répondre aux besoins du marché et aux attentes des entreprises. Nous mettrons tout en œuvre afin d’aider nos étudiants à se réaliser quel que soit leur parcours, grâce à une expérience sociale différente et un enseignement très concret ».

L’objectif étant d’accroître la productivité et la compétitivité des jeunes diplômés en ayant recours à : « une pédagogie agile et avant-gardiste fondée sur la méthode « learning by doing » qui permet à l‘étudiant d’être acteur de son apprentissage et de développer ses compétences dans des conditions réelles, en partenariat avec un large réseau d’entreprises et de start-up de l’économie numérique. »