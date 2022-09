Sousse : 184 bus consacrés au transport scolaire et universitaire

La société de Transport du Sahel (STS) a consacré cette année 184 bus au transport scolaire et universitaire.

Ces bus vont assurer environ 700 navettes pour le transport de plus de 56 millions d’élèves, lycées et étudiants sur 207 lignes réparties sur les gouvernorats de Sousse, Mahdia et Sousse durant l’actuelle année scolaire et universitaire, a indiqué Kamel Nafti, administrateur provisoire chargé de la gestion de la STS.

Lors d’un point de presse, tenu lundi, il a souligné que la société a œuvré pour renforcer l’entretien des bus malgré les capacités actuelles limitées liées notamment au manque du personnel et des techniciens et le vieillissement du parc et intensifier les points de vente d’abonnements scolaires dans plusieurs délégations.

A noter que la STS, qui assure le transport public urbain dans les trois gouvernorats du Sahel, dispose d’un parc de 467 bus qui circulent sur un réseau routier d’une longueur totale de plus de 15 mille kilomètres.