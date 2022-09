Résultats des matchs aller du 1er tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputés vendredi, samedi et dimanche:

Vendredi 9 septembre :

Fasil Kenema SC (Ethiopie) – Bumamuru FC (Burundi) 3-0

Saint-Michel United FC (Seychelles)- Inter Littoral Academy (Guinée équatoriale) reporté

Buffles du Borgou FC (Bénin) – Kallon FC (Sierra Leone) 0-1

Milo FC (Guinée) – ASC Kara (Togo) 2-1

Samedi 10 septembre :

Bul FC (Ouganda)- Future FC (Egypte) 0-0

PWD Bamenda (Cameroun)- Elgeco Plus FC (Madagascar) 1-1

AS Santé d’Abéché (Tchad) – Ferroviario de Beira (Mozambique) 1-2

ASAS Djibouti Télécom (Djibouti)- AS Kigali (Rwanda) 0-0

Anglogold Ashanti Golden Boys (Guinée)- Nouakchott King’s (Mauritanie) 2-0

Dimanche 11 septembre :

Al-Hilal FC Wau (Soudan du Sud) – Kipanga FC (Zanzibar) 1-1

Mbabane Highlanders FC (Eswatini)- Royal AM FC (Afrique du Sud) 0-0

Kwara United FC (Nigeria) – AS Douanes (Niger) 3-0

LISCR FC (Liberia)- SC Gagnoa (Côte d’Ivoire) 0-0

Hilal al-Sahil SC (Soudan) – Geita Gold FC (Tanzanie) 1-0

AS Douanes (Burkina Faso)- AS Réal de Bamako (Mali) (lundi 13

sept)

Al-Akhdar SC (Libye) – Al Ahli Khartoum (Soudan) 3-0

FAR Rabat (Maroc) – Remo Stars FC (Nigeria) 1-1

Suite au forfait des Botswanais Security Systems, le FC St Eloi (RD Congo) est qualifié pour le tour suivant.

NB : Les matchs retour se dérouleront entre 16 et 18 septembre.