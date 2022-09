Le milieu international tunisien Youssef Msakni a inscrit mardi un doublé contribuant à la victoire d’Al Arabi contre Al Silyah (5-1), à l’occasion de la 6e journée du Qatar Super League de football.

Les buts de Msakni ont été marqués à la 51e et 82e minute après trois buts inscrits par ses coéquipiers Abdelaziz Ansari (17) et Omar Al-Souma (49 et 61), tandis que Carlos Standberg a été l’auteur de l’unique but adverse (8).

Grâce à cette victoire, Al Arabi a conforté son leadership avec 15 points à quatre longueurs de son poursuivant Al Wakra, tandis que Al Silyah, entrainé par le Tunisien Sami Trabelsi occupe l’avant-dernière place avec 3 points.