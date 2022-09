Smile Handball Academy devient Smile Academy

Après six années de succès dans la discipline du handball, la Smile Handball Academy devient pluridisciplinaire et devient « Smile Academy ».

Fondée en 2016 par le handballeur tunisien Heykel Megannem en partenariat avec la marque de biscuits SMILE, l’académie offre aux jeunes filles et garçons âgés de 3 à 15 ans de très belles opportunités. Un accompagnement global, un cadre sportif agréable et un encadrement par les meilleurs entraîneurs d’Handball et de Basketball sont les piliers de cette collaboration.

Le partenariat avec la marque SMILE s’est fait d’une manière fluide et spontanée étant donné que les deux parties partagent un objectif commun : promouvoir la réussite et l’épanouissement des nouvelles générations.

Après La Goulette et El Manar, la Smile Academy ouvre de nouveaux sites d’entraînement à La Soukra et à Mégrine, en vue de répondre à la demande croissante des passionnés de sport.

La Smile Academy veut placer encore plus haut la barre et étudie la possibilité d’ouvrir à l’avenir de nouveaux sites dans d’autres villes afin de faire profiter les enfants des bienfaits du sport sur le plan physique et psychologique.