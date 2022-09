La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, a souligné que 644 espaces anarchiques ouverts illégalement et non conformes aux cahiers des charges des crèches et jardins d’enfants ont fermés, et ce depuis novembre 2021 jusqu’à ce jour.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis et consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire 2022-2023, lundi 5 septembre, elle a indiqué que ces espaces anarchiques doivent faire l’objet d’un signalement sur le numéro vert 1809 et à travers le portail dédié à l’enfance, d’autant qu’environ 17 000 enfants qui fréquentent les jardins d’enfants appartiennent à la catégorie d’âge 3-5 ans.

Elle a annoncé le démarrage du programme d’intégration des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants autistes dans les établissements de la petite enfance en vue d’intégrer 300 enfants autistes dans les jardins d’enfants publics et privés et de les faire bénéficier des services éducatifs de qualité, moyennant une enveloppe globale de 700 mille dinars.

Dans ce contexte, moussa a précisé que le ministère a prévu le versement d’une aide aux enfants autistes pour le payement mensuel des frais des jardins d’enfants privés et organisé un programme de formation et d’accompagnement au profit des cadres éducatifs, outre l’élaboration d’un guide pour prendre en charge ces enfants et soutenir leur familles à travers l’écoute et la sensibilisation, en partenariat avec l’association des psychologues pour enfants et adolescents.

Programmes et mesures pour l’année scolaire 2022-2023

Par ailleurs, la ministre a présenté les divers programmes et les nouvelles mesures décidées dans le cadre du démarrage de la nouvelle année scolaire pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions et leur garantir les services nécessaires.

Elle a relevé dans ce contexte, que le ministère avait procédé depuis le 1er septembre à la distribution des fournitures scolaires et vêtements au profit de 6508 enfants répartis sur 101 complexes de l’enfance et 22 centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance, ajoutant que son département fournira, à compter du 1er octobre, des services de subsistance pour 4457 enfants dans les complexes de l’enfance et 1468 enfants dans les centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance, outre la poursuite du versement de la prime de placement familial qui est d’un montant de 200d au profit de 261 enfants.

Moussa a mentionné qu’un programme spécifique a été mis au point en partenariat avec le bureau de l’UNICEF à Tunis pour la formation de 160 cadres parmi les nouveaux recrus dans les jardins d’enfants publics, en vue de garantir la qualité des prestations dans ces établissements par le biais de sessions de formation dont la première a démarré le 4 septembre courant, en concomitance avec la rencontre des directeurs des centres intégrés de l’enfance et de la jeunesse et les pédagogues suppléants.