Le programme des quarts de finale de la Coupe arabe des moins de 17 ans de football est est désormais connu après les résultats des matchs du groupe D, entre l’Egypte et la Syrie et le Liban face à l’Arabie saoudite, disputés mardi 30 août en soirée, respectivement, à Sig et Mostaganem.

Au stade de Sig, la formation égyptienne a battu son homologue syrienne sur le score de 5-0, terminant ainsi le 1er tour en tête du classement du groupe avec 9 points. De même, l’Arabie Saoudite, vainqueur du Liban (6-0), qui occupe la seconde place avec 6 pts, devant son adversaire du jour et la Syrie avec un point chacun.

Dans le groupe A, l’Algérie avait terminé en première position avec 9 points totalisés en trois rencontres, remportées face à la Palestine (5-0), le Soudan (2-0) et les Emirats arabes unis (3-0). Le Soudan (2e/6pts) a composté son billet, devant les Emirats et la Palestine (1 point chacun).

Pour leur part, le Yémen et la Tunisie, qui ont terminé 1ers du groupe B, avec la Libye (5 points chacun), se sont classifiés pour les quarts de finale. Le Yémen, grâce à un meilleur goal-average (+3), et les deux autres sélections (Tunisie et Libye), à égalité parfaite, ont été départagées au fair-play. Par contre, Oman, occupé la dernière place du groupe, est éliminé.

Le groupe C a vu la qualification de l’Irak (7 pts), après le match nul concédé mardi 30 août 2022 contre la Mauritanie (1-1). Les Marocains (2es/6pts) sont qualifiés pour les quarts grâce à leur victoire (1-0) devant les Comores (3e/3pts), dans un match qui était capital pour les deux équipes. La Mauritanie, avec un point, est éliminée.

Les huit sélections qualifiées pour les quarts de finale sont : l’Algérie et le Soudan (groupe A), la Tunisie et le Yémen (groupe B), l’Irak et le Maroc (groupe C) et l’Egypte et l’Arabie Saoudite (groupe D) et bénéficient d’une journée de repos (mercredi), avant d’entamer le tour suivant.

Voici le programme des quarts de finale, prévus les 1er et 2 septembre à Mostaganem:

Jeudi 1er septembre:

Tunisie- Algérie 16h30

Soudan- Yémen 20h00

Vendredi 2 septembre:

Arabie Saoudite – Irak 16h30

Maroc- Egypte 20h00