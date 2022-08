Amel Belhadj souligne l’importance de poursuivre les concertations en vue de réviser le cahier des charges des jardins d’enfants

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhadj Moussa a souligné jeudi, au cours de deux réunions de travail avec la présidente de la chambre nationale des crèches et des jardins d’enfant Nabiha Kammoun Tlili et la présidente du groupement professionnel des crèches et jardins d’enfants, Nabila Miled, l’attachement du ministère à poursuivre les concertations avec les partenaires et les professionnels afin d’approfondir la réflexion autour de la révision du cahier des charges des jardins d’enfants de manière à garantir l’intérêt suprême de l’enfant.

Selon un communiqué du ministère, les deux réunions de travail ont abordé les divers articles litigieux figurant dans le cahier des charges et ce, après le report pour le mois de décembre prochain, de l’application de la décision du 24 janvier 2022 concernant l’adoption du cahier des charges relatif aux conditions d’ouverture des jardins d’enfants.

La ministre a souligné que le ministère s’emploie à publier la version révisée du cahier des charges dans les plus brefs délais, affirmant que le suivi sera effectué selon une approche participative qui prend en considération les exigences de la situation économique et sociale des propriétaires des jardins d’enfants.

Par ailleurs, elle a relevé que les préparatifs se poursuivent pour garantir une rentrée préscolaire et éducative qui répond aux besoins des enfants, appelant toutes les parties intervenantes à œuvrer davantage pour assurer une meilleure qualité de services, notamment dans les établissements de la petite enfance.

Elle a appelé les représentants des jardins d’enfants privés à adhérer aux nouvelles orientations des jardins d’enfants intégrés à travers la prise en charge des enfants autistes et de bénéficier de l’aide annoncé récemment par le ministère, dans le cadre de la consécration du principe de l’égalité des chances pour tous les enfants.