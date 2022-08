La mer sera très agitée au nord au cours de cette journée du dimanche et agitée dans le reste des côtes.

Des vents forts continueront près des côtes, et sa vitesse devrait atteindre localement 60 km/h. Des bulletins d’alerte sont en vigueur pour la navigation et la pêche.

Les températures seront stables, avec des maximales comprises entre 30 et 34 degrés dans le nord, les hauteurs et les zones côtières, et entre 35 et 39 degrés dans le reste des régions.

Temps clair à un peu nuageux dans la plupart des régions.