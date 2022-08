La force des vents nécessitera de la vigilance, ce week-end et la mer sera trés agitée à houleuse, selon l’INM. Des bulletins de suivi seront publiés pour les activités de pêche et de navigation maritime.

Les températures se situeront à des niveaux acceptables, avec des maximales qui varieront entre 30 et 34 degrés au Nord et dans les hauteurs et les régions côtières et entre 34 et 38 degrés dans le reste des régions. Le mercure grimpera à 41 degrés à l’extrême sud.