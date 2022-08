L’Union Sportive Monastirienne annonce, lundi, sur sa page officielle facebook, qu’elle vient de signer un contrat avec le milieu de terrain algérien de l’Entente sportive de Sétif, Abdelkader Boutiche, pour trois saisons.

L’Algérien de 25 ans avait, également, évolué au sein du Mouloudia club d’Oran.

Le club a également annoncé qu’il vient de prolonger le contrat de son gardien international Béchir Ben Said jusqu’en 2024.

Le contrat du gardien de la sélection nationale devrait expirer fin 2023.

Très active sur le marché des transferts cet été, l’US Monastir s’est engagée avec deux autres gardiens, à savoir Lassaad Hammami (AS Réjiche, 3 ans) et Sadok Yedaes (ES Zarzis), en plus des joueurs Anis Ben Hatira (1 an), Salah Harrabi, Emine Ghozzi, Helmi Jouidi (ST), et Alaeddine Dridi (CAB/3 ans) contre le départ de Iheb Mbarki, Fahmi Ben Romdhane, Youssef Abdelli, Taoufik Addadi, Roger Aholou, Fedi Arfaoui, Hakim Tka, Hamza Jelassi et Seifeddine Mahouachi.

L’équipe usémiste qui a terminé 2e lors de la saison dernière, est entrainée depuis un mois par le serbe Darko Novic qui a remplacé Faouzi Benzarti parti pour le Raja Casablanca.

Outre le championnat de Ligue 1, la formation monastirienne s’apprête à disputer la Ligue des champions d’Afrique.