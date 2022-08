Le ciel sera dégagé à peu nuageux sur tout le territoire la nuit du vendredi, selon le bulletin de suivi de l’Institut National de la Météorologie (INM).

L'INM a ajouté que les vents seront faibles à modérés d'une vitesse allant jusqu'à 40 km/h près des côtes et dans le sud où ils suscitent des phénomènes de sables, alors que la mer sera peu agitée à agitée localement. Quant aux températures, les maximales oscillent entre 25 et 30°c et atteignent 32°c à El Borma et Borj El Khadhra.