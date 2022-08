Durant la nuit de mardi, le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions, selon un bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures oscilleront entre 23°c et 28°c au nord et au centre et seront entre 28 et 33°c au Sud. Le vent sera faible à modéré et la mer peu agitée.