DIRECT SPORT – Etoile du Sahel : Mohamed Mkacher nouvel entraineur

L’Etoile sportive du Sahel annonce, sur sa page officielle facebook, la désignation de Mohamed Mkacher, comme entraineur de son équipe première de football, en remplacement de Ikbel Rouetbi, démissionnaire.

Le club a également nommé Mounir Boukadida et Seif Ghezel en tant qu’entraineurs adjoints, Bouraoui Aissa comme entraineur des gardiens, Mehdi Belhaj Amor et Mohamed Touati en tant que préparateurs physiques et Nader Troudi chargé des statistiques et du visionnage.

Le nouveau staff technique entamera officiellement ses fonctions lundi en dirigeant cet après-midi les entrainements de l’équipe en prévision de la nouvelle saison de Ligue 1.

Le comité directeur du club étoilé avait désigné le 21 juin dernier Ikbel Rouatbi, à la tête de l’équipe seniors, avant que ce dernier n’annonce sa démission, samedi.

Mohamed Mkacher (47 ans), l’enfant du club, est un ancien joueur international qui a évolué au sein du club étoilé de 1995 à 2022, avant de rejoindre le Club Africain (2002-2006) puis la JS Kairouan. En tant qu’entraineur, il a fait partie du staff technique de certains clubs ainsi que de l’équipe nationale et dirigé plusieurs équipes comme le CS Chebba, le Stade Tunisien et Al Ain saoudien.